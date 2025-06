Anstehen am Riebeckplatz - Sperrung an Verkehrsknoten in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Bis zur Mittagszeit ließ sich Halles neueste Straßenbaustelle am Montag noch passieren, doch dann rückten Bauleute mit rot-weißen Absperrgittern an. Für fünf Wochen ist die kürzeste Straßenverbindung zwischen Riebeckplatz und Hauptbahnhof damit jetzt gesperrt – für erste Vorboten des geplanten Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Transformation. Die Stadtwerke lassen neue Strom- und Fernwärmeleitungen verlegen, mit denen der ebenfalls geplante Hotelneubau am Busbahnhof versorgt werden soll. Zudem sind Arbeiten an einer Trinkwasserleitung geplant.