Mehr Leben auf den Bahnen: So wollen Kegler des TSV 1894 Mosigkau ihre Zukunft sichern

Dessau MZ. - In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war Kegeln in Dessau noch ein regelrechter Volkssport, auch zu DDR-Zeiten zog der Sport noch reichlich Menschen in der Stadt in seinen Bann. Selbst nach der Wende, als Bowling dem verwandten Sport allmählich Konkurrenz machte, gab es noch ein reges, wenn auch reduziertes Vereinsleben.

In Dessau-Roßlau sind von sieben Kegel-Abteilungen nur noch drei übrig geblieben

Doch von sieben Dessauer Vereinen, bei denen es vor einigen Jahren noch eigene Kegelabteilungen gab, sind aktuell mit dem DSV 97, Blau-Weiß und dem TSV 1894 Mosigkau nur noch drei übrig geblieben. Am nördlichen Elbufer halten die Kegler des ESV Roßlau 1951 die Fahnen erfolgreich hoch. Im Dessauer Westen suchen die Kegler des TSV 1894 Mosigkau ihren Kompass, um noch so lange wie möglich ihrem Sport in der Kegelhalle in der Orangeriestraße frönen zu können.

„Wir haben ein ziemlich reges Vereinsleben“, lobt Annett Gonschorek, die Abteilungsleiterin Kegeln beim TSV 1894 Mosigkau. 34 der rund 200 TSV-Mitglieder zählt die Kegelabteilung. Rund ein Dutzend davon sind Aktive. In der Landesklasse Sachsen-Anhalt gehören die Mosigkauer zu den Leistungsträgern. Doch den Spielbetrieb und den Unterhalt der Kegelhalle aufrecht erhalten zu können ist kein Selbstläufer. „Wir müssen noch einiges tun, um uns personell zu verstärken und um weiter die Halle unterhalten zu können“, stellt Gonschorek fest.

Die Kugeln liegen bereit. Foto: Thomas Ruttke

Damit wollen sie jetzt in die Offensive gehen. Spieler-Nachwuchs im Kinder- Jugend- und Erwachsenenalter zu finden ist das A und O. Interesse geweckt werden soll bei den Jüngsten durch Schulkooperationen. Vereinzelt waren schon Klassen der Grundschule im benachbarten Kochstedt in der Kegelhalle zu Gast. Mit der Waldorfschule will man einen weiteren Partner direkt vor Ort gewinnen. „Es gibt doch kaum was Schöneres, als eine Sportstunde mit einem Spaziergang durch den Schlosspark und anschließendem Kegeln in der Halle“, ist der TSV-Kegel-Mannschaftsleiter Gerald Schönemann überzeugt. Auch für die Schüler der Grundschule sowie Gemeinschaftsschule Zoberberg wäre die Mosigkauer Kegelhalle in wenigen Bus-Minuten erreichbar.

Eine eigene Nachwuchsmannschaft zu haben soll für den TSV kein Traum bleiben. Auch für Freizeitsportler im Erwachsenenbereich wird die Mosigkauer Kegelhalle regelmäßig geöffnet. Zudem wird die Kegelhalle mit Vereinsraum auch für Firmen- Jubiläums- und Geburtstagsfeiern vermietet. „Die Möglichkeit nebenbei noch ein paar Runden zu kegeln bieten kaum andere Veranstaltungsorte“, konstatiert Gonschorek. Die Vermietungen spülen Geld in die Kasse und die Runden auf der Bahn sind für manchen Gast vielleicht Impuls für ein neues sportliches Hobby.

1951 wurde der Grundstein für die Mosigkauer Kegelhalle gelegt - Reparaturen und Sanierungen verschlingen viel Geld

1951 wurde der Grundstein für die Mosigkauer Kegelhalle gelegt. Im Laufe der Zeit wurden aus einer vier Bahnen. Nach der Wende wurde Stück für Stück saniert. Derzeit sind 15.000 Euro Fördermittel, unter anderem für die energetische Sanierung des Daches beantragt, damit in Zukunft effizienter geheizt werden kann. Doch viele weitere anstehende Reparaturen und Sanierungen überschreiten die beantragten Fördermittel bei Weitem.

Der Sanierungsbedarf ist groß. Foto: Thomas Ruttke

Der aktuelle Mosigkauer Ortsbürgermeister Michael Frühauf, der auch Mitglied und Sponsor des TSV 1894 Mosigkau sowie Unternehmer ist, will die Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln etwas mindern und hat dazu einen Unternehmerstammtisch ins Leben gerufen. „Es gibt viele Unternehmer in unserem Ort, die zum Wohle der Dorfgemeinschaft und der Vereine etwas beitragen können. So ein Netzwerk aufzubauen, ist mir ein Anliegen“, so Frühauf.