Schüler für Technik begeistern Diese beiden Teams dürfen nach Regionalwettbewerb der „First Lego League“ an der Hochschule Merseburg zu den Semi-Finals

Beim diesjährigen Lego-Roboterwettbewerb an der Hochschule Merseburg begaben sich elf Teams auf die Spuren der Vergangenheit. Welche beiden Teams die Gesamtwertung gewonnen haben und somit Ende Februar dann nach Wildau (Brandenburg) fahren dürfen, um sich mit den besten Teams aus Nord- und Osdeutschland zu messen.