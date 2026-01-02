Zum 27. Mal öffnet die MZ-Reisemesse am 24. Januar in Halle ihre Türen. Wer will, kann mit Shuttle-Bussen zum Medienhaus in der Delitzscher Straße anreisen.

Lust auf Urlaub - mit der MZ von Halle aus in die ganze Welt

Halle (Saale)/MZ - Was ist das beliebteste Reiseziel 2025 für Deutsche gewesen? Deutschland selbst. Laut Handelsblatt folgen mit großem Abstand Spanien und Italien. Die Reiselust ist jedenfalls ungebrochen. Kein Wunder, dass auch die MZ-Reisemesse im Medienhaus in der Delitzscher Straße in Halle stets gut besucht ist. Die 27. Auflage öffnet am 24. Januar von 10 bis 17 Uhr ihre Türen.

„Über 150 Reiseziele werden vorgestellt – von entspannten Kurreisen über faszinierende Rundkurse bis zu inspirierenden Städtereisen. Viele Angebote können direkt vor Ort gebucht werden, oft mit besonderen Messevorteilen“, sagt Mandy Fröhlich aus dem MZ-Reisen-Team. Zusätzlich sollen Reisevorträge für Fernweh und neue Ideen für die nächste Auszeit sorgen.

Laut Fröhlich habe man in diesem Jahr eine Reihe außergewöhnlicher Exklusivreisen im Programm. Diese speziell ausgewählten Termine seien vor Ort buchbar und sollen Erlebnisse abseits des regulären Angebots bieten. Auch für den Rahmen sei gesorgt: mit Gewinnspiel, Druckhaus-Führungen und einem ermäßigten Eintritt in die Erlebniswelt der Halloren-Schokoladenfabrik.

Der Eintrittspreis liegt wieder bei drei Euro pro Person. Zusätzlich können Besucher aus elf Städten in Sachsen-Anhalt auch Shuttle-Busse nach Halle und wieder zurück buchen. 15.45 Uhr fahren die Busse aus der Delitzscher Straße in die Heimat zurück. Bezahlt (zehn Euro) wird im Bus.

Buchungshotline für die Shuttles: 03494/52130 (Wittenberg, Dessau, Wolfen-Nord, Bitterfeld) sowie die 0345/225400 (Zeitz, Weißenfels, Merseburg, Quedlinburg, Aschersleben, Hettstedt, Eisleben). Noch seien einige Plätze frei.