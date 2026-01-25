Neue Details zur Personalpolitik im OB-Büro werfen große Fragen auf. Der gefeuerte Referent Achmed Großer hatte wohl mehr Einfluss als bisher bekannt war.

Er blieb nur drei Tage: Was Vogts fragwürdiger Chauffeur mit dem gefeuerten OB-Referenten in Halle zu tun hat

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt am Heck seines Dienstwagens. Sein ehemaliger Chauffeur war wohl unter dubiosen Umständen angestellt.

Halle (Saale)/MZ. - Man hätte meinen können, dass sich der Wirbel um Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) legt, nachdem der kürzlich seinen persönlichen Referenten und seine OB-Büroleiterin entlassen hat. Doch nun gelangen neue Details ans Licht, die große Fragen zu Vogts Personalpolitik und den Zuständen im Ratshof aufwerfen.