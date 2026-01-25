Der Eisbadetag des Sportclubs Bernburg lockt 80 Wagemutige und 200 Schaulustige an den zugefrorenen See. Feuerwehr und DLRG sind beim Eisaufhacken gefragt.

Dana Finzelberg begrüßte als russische Märchengestalt Snegurotschka die 80 Teilnehmer und etwa 200 Schaulustigen des 3. Bernburger Eisbadetages im Schachtsee Neugattersleben.

Neugattersleben/MZ. - „Alles Gewohnheit“, sagt Uwe Felgenträger, als er nach gut einer Minute wieder aus dem 2,8 Grad kalten Wasser des Schachtsees Neugattersleben steigt. Der Bernburger ist zum dritten Mal beim Eisbadetag seines Sportclubs dabei. Seitdem er einmal beim Neujahrsbaden im Ostseebad Kühlungsborn mitgemacht hat, kann er sich für dieses eisige Erlebnis begeistern. So wie 79 andere Wagemutige im Alter zwischen 10 und 87 Jahren, die am Sonntag der Einladung der Laufgruppe des SC Bernburg gefolgt waren und damit für einen neuen Teilnehmerrekord sorgten.