Polizei, Mitarbeiter des Kreis-Veterinäramts und vom Wolfskompetenzzentrum Iden haben Proben der Kadaver genommen. Wann die Ergebnisse vorliegen werden.

Hobbyschäfer aus Roßla findet elf tote Schafe auf eingezäunter Koppel vor - alle durch Kehlbiss getötet

Eins der elf Bretonischen Zwergschafe, die am Sonnabendnachmittag tot auf der Koppel nahe Roßla entdeckt wurden.

Roßla/MZ. - Für den Roßlaer Frank Weidner war es bisher Routine, auf der eingezäunten Koppel nach seinen Schafen zu sehen. Die Koppel liegt etwas außerhalb von Roßla, in Richtung Breitungen. Doch am Sonnabendnachmittag war er entsetzt, als er näher kam. „Alle elf Tiere, darunter ein Bock, lagen tot da, alle mit einem Kehlbiss getötet.“ Er habe kurze Zeit darauf die Polizei informiert. „19 Uhr waren Behördenvertreter vor Ort.“