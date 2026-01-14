EIL
Alexander Vogt in der Krise Halles OB feuert seine Vertrauten - „die Bude ist führungslos“
Dieser Jahreswechsel hat es in sich. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt räumt in seinem Büro auf. Kritiker glauben, dass ihn die Furcht dazu getrieben hat.
Aktualisiert: 14.01.2026, 10:43
Halle (Saale)/MZ. - Hatte Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt eine Vorahnung, als er sich Mitte Dezember mit der MZ zum Interview traf? Da ging es unter anderem um den Jahreswechsel - normalerweise eine besinnliche Zeit -, den der parteilose OB in Südafrika verbrachte: „Ich bin immer Oberbürgermeister. Egal, wo ich bin. Zeit zum Entspannen bleibt kaum.“ Er sollte Recht behalten.