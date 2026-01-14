Dieser Jahreswechsel hat es in sich. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt räumt in seinem Büro auf. Kritiker glauben, dass ihn die Furcht dazu getrieben hat.

Dieses Foto ist Geschichte: Nach nur zehn Monaten im Amt hat sich Alexander Vogt (rechts) von seinen engsten Vertrauten Beate Saubke und Achmed Großer getrennt.

Halle (Saale)/MZ. - Hatte Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt eine Vorahnung, als er sich Mitte Dezember mit der MZ zum Interview traf? Da ging es unter anderem um den Jahreswechsel - normalerweise eine besinnliche Zeit -, den der parteilose OB in Südafrika verbrachte: „Ich bin immer Oberbürgermeister. Egal, wo ich bin. Zeit zum Entspannen bleibt kaum.“ Er sollte Recht behalten.