Wohnen in Halle Hoffnung für Mieter: Wie der Insolvenzverwalter die Lage im Südpark einschätzt
Für knapp 1.300 Wohnungen im Südpark von Halle-Neustadt drohte zuletzt die Abschaltung der Fernwärme. Der Insolvenzverwalter gibt jetzt vorläufig Entwarnung - und es wird Kritik an der Stadt laut.
Aktualisiert: 22.01.2026, 12:15
Halle (Saale)/MZ. - Können die von der Pleite ihrer Vermieter betroffenen Mieter im halleschen Südpark wieder Hoffnung schöpfen? Der beim mit dem vorläufigen Insolvenzverfahren betrauten Büro Rainer Eckert in Hannover zuständige Rechtsanwalt sieht das so.