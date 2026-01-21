Wohnen in Halle Hoffnung für Mieter: Wie der Insolvenzverwalter die Lage im Südpark einschätzt

Für knapp 1.300 Wohnungen im Südpark von Halle-Neustadt drohte zuletzt die Abschaltung der Fernwärme. Der Insolvenzverwalter gibt jetzt vorläufig Entwarnung - und es wird Kritik an der Stadt laut.