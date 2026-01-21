weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Südpark Halle: Fernwärme gesichert trotz Insolvenz des Vermieters

Wohnen in Halle Hoffnung für Mieter: Wie der Insolvenzverwalter die Lage im Südpark einschätzt

Für knapp 1.300 Wohnungen im Südpark von Halle-Neustadt drohte zuletzt die Abschaltung der Fernwärme. Der Insolvenzverwalter gibt jetzt vorläufig Entwarnung - und es wird Kritik an der Stadt laut.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 22.01.2026, 12:15
Wohnblock im Südpark in Halle: Das Haus gehört zum Bestand der insolventen DEGAG.
Wohnblock im Südpark in Halle: Das Haus gehört zum Bestand der insolventen DEGAG. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Können die von der Pleite ihrer Vermieter betroffenen Mieter im halleschen Südpark wieder Hoffnung schöpfen? Der beim mit dem vorläufigen Insolvenzverfahren betrauten Büro Rainer Eckert in Hannover zuständige Rechtsanwalt sieht das so.