Neueröffnung in der Stadt Mit Fokus auf den Trendsport Hyrox: Der Süden von Halle bekommt ein neues Fitnessstudio

Im Süden von Halle steht die Neueröffnung des „Easyfitness“-Fitnessstudios vor der Tür. Aus dem Nichts sollen hier optimale Trainingsbedingungen für Anfänger und Fortgeschrittene entstehen. Wo genau das neue Gym entsteht und warum davon noch nicht wirklich etwas zu sehen ist.