weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Neueröffnung in der Stadt: Mit Fokus auf den Trendsport Hyrox: Der Süden von Halle bekommt ein neues Fitnessstudio

Eil
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Neueröffnung in der Stadt Mit Fokus auf den Trendsport Hyrox: Der Süden von Halle bekommt ein neues Fitnessstudio

Im Süden von Halle steht die Neueröffnung des „Easyfitness“-Fitnessstudios vor der Tür. Aus dem Nichts sollen hier optimale Trainingsbedingungen für Anfänger und Fortgeschrittene entstehen. Wo genau das neue Gym entsteht und warum davon noch nicht wirklich etwas zu sehen ist.

Von Isabell Sparfeld 22.01.2026, 14:00
Torsten Rapior eröffnet in Halle, seiner Heimatstadt, ein neues Fitnessstudio.
Torsten Rapior eröffnet in Halle, seiner Heimatstadt, ein neues Fitnessstudio. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/MZ. - Auf rund 1.800 Quadratmetern entsteht im Süden von Halle derzeit ein neues, modernes Fitnessstudio der Kette „Easyfitness“. Mehr als 200 Ausdauer- und Kraftgeräte sollen laut dem Betreiber Torsten Rapior die Fläche füllen.