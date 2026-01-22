Eil
Neueröffnung in der Stadt Mit Fokus auf den Trendsport Hyrox: Der Süden von Halle bekommt ein neues Fitnessstudio
Im Süden von Halle steht die Neueröffnung des „Easyfitness“-Fitnessstudios vor der Tür. Aus dem Nichts sollen hier optimale Trainingsbedingungen für Anfänger und Fortgeschrittene entstehen. Wo genau das neue Gym entsteht und warum davon noch nicht wirklich etwas zu sehen ist.
22.01.2026, 14:00
Halle (Saale)/MZ. - Auf rund 1.800 Quadratmetern entsteht im Süden von Halle derzeit ein neues, modernes Fitnessstudio der Kette „Easyfitness“. Mehr als 200 Ausdauer- und Kraftgeräte sollen laut dem Betreiber Torsten Rapior die Fläche füllen.