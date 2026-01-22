Rund um das Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf finden am Samstag drei Veranstaltungen parallel statt. Was die Stadt rät.

In Sachen Parkplätzen könnte es am Wochenende in Sandersdorf eng werden.

Sandersdorf/MZ. - Rund um das Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf finden am Samstag drei Veranstaltungen parallel statt. Das bedeutet eine angespannte Parkplatzsituation. Stadt und Veranstalter bitten Besucher deshalb um umsichtiges Verhalten bei der Anreise.