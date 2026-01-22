weather heiter
  4. Drei parallele Veranstaltungen: „Mensch ärgere dich nicht“, Rudern, Union-Fußball - Angespannte Parkplatzsituation in Sandersdorf erwartet

Drei parallele Veranstaltungen „Mensch ärgere dich nicht“, Rudern, Union-Fußball - Angespannte Parkplatzsituation in Sandersdorf erwartet

Rund um das Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf finden am Samstag drei Veranstaltungen parallel statt. Was die Stadt rät.

Von Thomas Schmidt 22.01.2026, 15:10
In Sachen Parkplätzen könnte es am Wochenende in Sandersdorf eng werden.
In Sachen Parkplätzen könnte es am Wochenende in Sandersdorf eng werden. Foto: Britta Pedersen/dpa

Sandersdorf/MZ. - Rund um das Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf finden am Samstag drei Veranstaltungen parallel statt. Das bedeutet eine angespannte Parkplatzsituation. Stadt und Veranstalter bitten Besucher deshalb um umsichtiges Verhalten bei der Anreise.