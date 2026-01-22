Die cerebricks Volley Goats haben sich von Trainer Cristian Imhoff getrennt. Wer den Volleyball-Bundesligisten aus Halle jetzt vor dem Abstieg retten soll.

Nach dem Aus von Trainer Imhoff: So geht es bei den Volley Goats weiter

Halle/MZ/TG. - Cristian Imhoff hat keine Worte gewählt, sondern nur Bilder sprechen lassen. Zehn Stück an der Zahl hat der Volleyballtrainer aus Argentinien am Donnerstagmittag im sozialen Netzwerk Instagram geteilt. Es sind Fotos, die ihn in seinem Job für die cerebricks Volley Goats zeigen. Die aber nur noch als Memorabilia dienen, nachdem der Bundesligist aus Halle am Mittwochabend bekannt gegeben hatte, dass der 40-Jährige von seinen Aufgaben entbunden worden sei.