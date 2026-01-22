Hat der Eigentümer potenzieller Bauflächen widerrechtlich in die Natur eingegriffen? Das Umweltamt des Kreises sieht es so. Anwohner drohen sogar mit einer Strafanzeige.

Am Jochachimsberg in Bad Kösen sollen Eigenheime entstehen. Der Eigentümer der Fläche hat deshalb diese freischneiden und alte Lauben abreißen lassen. Ging das über das Erlaubte hinaus?

Bad Kösen. - Die Luft ist frostig, die Stimmung aber aufgeheizt: Am Joachimsberg in Bad Kösen, an dem auf zwei Flächen von je 10.000 Quadratmetern Fläche neue Eigenheime entstehen sollen, laufen seit letztem Jahr umfangreiche Beräumungs- und Rodungsarbeiten, die angeblich nicht genehmigt sein sollen und Verstöße gegen den Naturschutz darstellen.