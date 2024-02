Am Joachimsberg in Bad Kösen soll ein neues Baugebiet entstehen. Ein Naumburger Investor hat dafür zwei je 10.000 Quadratmeter große Flächen erworben. Noch sind viele Fragen offen.

Erste Pflöcke am Bad Kösener Joachimsberg: Stehen hier bald neue Häuser?

Weiteres Wohngebiet in Bad Kösen

Diese Luftaufahme von Bad Kösen zeigt ganz grob die Lage der beiden etwa 10.000 Quadtratmeter großen potenziellen Baugebiete am Joachimsberg. Rechts oben ist die Bundesstraße 87 Richtung Eckartsberga zu sehen, links unten die Bahnstrecke samt Bahnhof.

Bad Kösen. - Das Thema wabert schon eine Weile durch Bad Kösen, jetzt wird es greifbar, wenn auch noch nicht konkret: Am Joachimsberg am Rande der Altstadt soll ein neues Wohngebiet entstehen. Auf einer Fläche von zweimal 10.000 Quadratmetern nördlich und südlich der Schule könnten Eigenheime entstehen, vorwiegend Einfamilienhäuser. Die Areale, bisher einer Eigentümergemeinschaft gehörend, sind von der Wohnquartier Joachimsberg GmbH erworben worden, einem Unternehmen der System-Massivhaus GmbH aus Naumburg, die – wir berichteten – auch am Spechs-art bauen möchte.