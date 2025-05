Ein neuer Geschenk- und Souvenirladen öffnet in Quedlinburgs Innenstadt. In ihm gibt es nicht nur Harry-Potter-Fanartikel.

Neuer Laden in Quedlinburg taucht in die Welt der Zauberer ein

Quedlinburg/MZ/son. - Im Stil der Harry-Potter-Filme ist „Magieventura“ gestaltet: der Geschenk- und Souvenirladen in Quedlinburgs Innenstadt, der am heutigen Freitag, 16. Mai, erstmals öffnet. „Mein Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Fans von Harry Potter, Familien und Urlauber gleichermaßen verzaubern lassen können“, sagt Inhaberin Almut Hartung. „Jeder Harry-Potter-Fan träumt davon, einmal in die Welt der Zauberer einzutauchen. In meinem Laden sollen sie dazu die Gelegenheit bekommen“, fährt die 33-Jährige fort.

Das goldene Ei aus Harry-Potter-Filmen gehört zu den hochwertigen Reproduktionen. Foto: Sonnemann

Das Sortiment umfasst neben hochwertigen Reproduktionen und Fanartikeln – etwa Zauberstäben und dem goldenen Ei – auch handverlesene Souvenirs, Schreibwaren und kulinarische Andenken rund um Hexerei, Zauberei und Harzer Sagenwelt. Die Mystik des Harzes und die Harry-Potter-Welt verbinden sich.

Eine Illustratorin hat extra für "Magieventura" verschiedene Figuren entworfen. Foto: Sonnemann

„Magieventura“ befindet sich in der Breiten Straße 50 neben dem Rathaus und hat von Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.