Das GWG-Wohnquartier am Mühlwerder hat vier neue Hausnummern bekommen. Warum dafür extra ein Minister in Halle zu Gast war und was es mit der Farbe der Hausnummern auf sich hat.

GWG-Chefin Jana Kozyk, Lena-Geschäftsführer Marko Mühlstein und Landesenergieminister Armin Willingmann (v.l.) bei der Übergabe der "grünen Hausnummer" in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Besonders grün wirkt das neue Quartier „Mühlwerder“ am Böllberger Weg in Halles Süden auf den ersten Blick nicht. Kahle Klinkerfassaden und spärlicher Baumbewuchs erscheinen vor allem im Winter eher farblos, höchstens mit einem leichten Rotstich. Doch wer am Beratungsbüro „Wohngucker“ etwas genauer hinschaut, kann eine grüne Hausnummer entdecken. Immerhin etwas, könnte man meinen. Die Verantwortlichen sind jedenfalls mächtig stolz auf ihre farbige Hausnummer, denn sie hat eine besondere Bedeutung.