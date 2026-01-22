weather heiter
Lange sah es für den HSB-Bahnhof in Alexisbad (Harz) düster aus. Jetzt soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden: Der neue Besitzer will aus dem Denkmal ein Juwel machen und eine Einkehrmöglichkeit schaffen. 

Von Susanne Thon Aktualisiert: 22.01.2026, 19:23
Markus Hercher (l.) ist der neue Eigentümer des Alexisbader Bahnhofs und will ihn sanieren. HSB-Geschäftsführerin Katrin Müller und Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise sehen darin einen wichtigen Schritt für die Entwicklung des Tourismus im Selketal.
Markus Hercher (l.) ist der neue Eigentümer des Alexisbader Bahnhofs und will ihn sanieren. HSB-Geschäftsführerin Katrin Müller und Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise sehen darin einen wichtigen Schritt für die Entwicklung des Tourismus im Selketal. Foto: Susanne Thon

Alexisbad/Siptenfelde/MZ. - Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) den Bahnhof Alexisbad Ende vergangenen Jahres verkauft hat, ist nun auch raus, bei wem es sich um den Käufer handelt – und was er vorhat.