Restaurant geplant Neues Ausflugsziel im Harz: Alter Bahnhof in Alexisbad wird zum Genuss-Hotspot - das sind die Pläne
Lange sah es für den HSB-Bahnhof in Alexisbad (Harz) düster aus. Jetzt soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden: Der neue Besitzer will aus dem Denkmal ein Juwel machen und eine Einkehrmöglichkeit schaffen.
Aktualisiert: 22.01.2026, 19:23
Alexisbad/Siptenfelde/MZ. - Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) den Bahnhof Alexisbad Ende vergangenen Jahres verkauft hat, ist nun auch raus, bei wem es sich um den Käufer handelt – und was er vorhat.