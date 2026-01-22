Regelmäßige Bewegung stärkt Muskeln, beugt Stürzen vor und steigert die Lebensqualität. Trainer und Mitglieder aus Zeitz geben Tipps, wie man den inneren Schweinehund überlistet.

400 Sportler an einem Tag: Fitness-Boom zum Jahresstart in Zeitz

Dietmar Keller, Rainer Görg, Stefan Wehner (v.l.) und Petra Wehner (re.) sind langjährige Kunden im Romahn’s vital Fitness in Zeitz. Für sie ist es die Regelmäßigkeit, die den Schweinehund gar nicht erst in Erscheinung kommen lässt. Inhaber Oliver Romahn (2.v.r.) motiviert zusätzlich.

Zeitz/MZ. - Neues Jahr, neue Energie: Während draußen der Winter dominiert, wächst bei vielen der Wunsch nach Bewegung. Sport kann helfen, den Winterblues abzuschütteln – und den Neujahrsvorsatz mit Leben zu füllen. „Ich bin das erste Mal im Fitnessstudio“, sagt Isolde Dinter, während sie an der Latzugmaschine im Romahn’s vital Fitness in Zeitz trainiert.