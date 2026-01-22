Im Falkensteiner Ortsteil Meisdorf bietet der Kirchenförderverein am 25. Januar eine Stunde mit Musik, Geschichten und einem Gefühl von Zusammenhalt in der dunklen Jahreszeit.

Meisdorf/MZ. - Eine Stunde Auszeit vom Alltag, eine Stunde „Licht in der Dunkelheit“: In Meisdorf lädt der Förderverein der Patronatskirche am Sonntag, 25. Januar, um 17 Uhr zu Musik, Geschichten und Gemeinschaft in die Kirche ein. Die Veranstaltung ist eingebettet in die christliche Weihnachtszeit, die am 2. Februar zu Ende geht: „Das weihnachtliche Licht soll uns durch die dunkle Jahreszeit tragen“, so der Verein, der eine Stunde mit Musik, kleinen Geschichten und Begegnungen in behaglicher Atmosphäre verspricht.

„Der Grundgedanke ist: Wir haben alle schöne Weihnachten gehabt, da war alles bunt und schön, überall waren Weihnachtsmärkte. Jetzt ist der schwarze Januar, wo die schwarzen Vögel in den nackten Bäumen sitzen“, sagt Vereinsvorsitzender Hans-Michael Strube. Der Trübsal setzt der Verein Musik, Geschichten und Gemeinschaft entgegen.

Der Förderverein bietet schon seit einigen Jahren die Sommer-Reihe „Orgel und Wein“ an. Zum „Licht in der Dunkelheit“ hat er im Dezember 2025 erstmals eingeladen. „Wir merken, dass die Leute Sehnsucht danach haben, dass man sich immer mal trifft“, sagt Strube.

Geplant war „Licht in der Dunkelheit“ ursprünglich als kleine Reihe, doch das Wetter machte dem Förderverein einen Strich durch die Rechnung: Die für den 11. Januar angekündigte Veranstaltung musste wegen Eisglätte abgesagt werden.