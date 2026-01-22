Nach dem schweren Mobbingvorwurf an der Novalisschule bleibt die Lage angespannt. Nun versucht die AfD die Vorgänge politisch zu nutzen. Polizei und Landesschulamt verweisen darauf, dass die Herkunft der beteiligten Kinder keine Rolle spiele. Unterdessen ist weiter unklar, wie es für Noah weitergeht.

Mobbing an Grundschule in Hettstedt: Herkunft der Kinder wird zum Thema - wie sich die Mutter dazu äußert

Hettstedt/MZ - Der schwere Mobbingfall an der Hettstedter Novalisschule hat nun auch die Landespolitik auf den Plan gerufen. In einer Pressemitteilung brachte die AfD den Fall in Zusammenhang mit einer verfehlten Migrationspolitik, sprach von „Migrantengewalt“ und machte öffentlich, dass die sechs beschuldigten Kinder migrantische Wurzeln haben sollen.