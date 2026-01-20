weather heiter
Mobbing-Vorwürfe an Hettstedter Grundschule Mutter berichtet von Todesdrohungen gegen ihren neunjährigen Sohn

Schwere Mobbing‑Vorwürfe an einer Hettstedter Grundschule: Von Prügeleien bis hin zu Todesdrohungen ist die Rede. Die Polizei ermittelt, das Landesschulamt nimmt Stellung und ein Anti‑Mobbing‑Experte warnt vor den langfristigen Folgen.

Von Armin Himmelrath und Beate Thomashausen Aktualisiert: 20.01.2026, 19:03
Blick auf die Novalisgrundschule in Hettstedt. Ein neun Jahre altes Kind soll von Mitschülern bis hin zu Todesdrohungen gemobbt worden sein.  (Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ - Diesen Nachmittag wird Juliane H. nicht vergessen: Früher als sonst kehrte Noah (9) aus dem „Tiegel“ zurück, wo er sich regelmäßig mit anderen Kindern trifft. Sie erinnert sich, wie er im Wohnzimmer regelrecht zusammengebrochen ist und zu ihr sagte: „Dann mache ich es lieber selbst, bevor die es machen.“