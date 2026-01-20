Die Freizeit- und Benefizfußballmannschaft „Schulle & Friends“ um Begründer Sebastian Schulz engagiert sich für die Kinderkrebshilfe. Was ihre größten Erfolge waren und was noch geplant ist.

Eine Erfolgsgeschichte mit Herz - das sind die größten Erfolge von Schulle und Friends

bernburg/mz. - Er ist in der Fußballszene im Salzlandkreis bekannt wie ein bunter Hund. Schließlich gehört er zum Vorstand bei Eintracht Blau-Gelb Peißen, ist praktisch „Mädchen für alles“ im Verein. Sebastian Schulz steht sowohl zwischen den Pfosten für den Kreisligisten, leitet aber als Schiedsrichter auch Spiele auf Kreisebene. Doch vor allem engagiert sich das 35-jährige Roschwitzer Urgestein seit dem Jahr 2017 mit seinem Team „Schulle & Friends“ für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung.