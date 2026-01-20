Nach 17 Jahren im Gesundheitswesen macht sich eine Krankenschwester aus Halle als Darm-Expertin selbstständig. Was sie antreibt und was sie anbieten kann.

Für ein gesundes Mikrobiom - Wie eine Hallenserin Menschen unterstützen will

Will ihre Klienten ganzheitlich unterstützen: Janet Haase macht sich in Halle als Darmfachberaterin selbstständig.

Halle (Saale)/MZ. - Forscher in aller Welt befassen sich theoretisch verstärkt mit dem menschlichen Mikrobiom, und Janet Haase aus Halle hat es sich ganz praktisch zur neuen beruflichen Aufgabe gemacht. Die 37-jährige Hallenserin will vom 1. Februar an selbstständig als Darmgesundheitsexpertin ihre Klienten dabei unterstützen, das größte Organ im menschlichen Verdauungstrakt fit zu halten.