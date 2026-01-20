Vom Marktplatz bis zur Brühlschen Terrasse – die Ausstellung im Museum Petersberg zeigt Halle und Mitteldeutschland in lebendigen Bildern und überraschenden Perspektiven. Welcher Künstler bei der Eröffnung besonders überzeugt hat.

Museum Petersberg zeigt Mitteldeutschlands Städte und Flüsse – und überraschende Perspektiven auf Halle

Am Samstag hat im Petersberger Museum eine neue Ausstellung eröffnet.

Petersberg/MZ. - Das Museum Petersberg eröffnete am vergangenen Wochenende seine neue Ausstellung „Mitteldeutsche Stadt- und Flusslandschaften“. Bis zum 22. Februar zeigt die Galerie KunstLandschaft – Halle/Saale dort Arbeiten von sieben Künstlerinnen und Künstlern aus Mitteldeutschland. Zu sehen sind Stadtansichten, Landschaften und Fantasiewelten in Aquarell, Öl und Seidenmalerei.