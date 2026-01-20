In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 20. Januar geht es um jemanden, der Samen sucht.

Zu Hause in Gärten, auf Feld, Wiese und Acker in Halle

Den Boden nach Pflanzensamen sucht dieser kleine Mitbewohner ab.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.