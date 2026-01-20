weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Bill und Tom Kaulitz übernehmen "Wetten, dass ..?"-Moderation

TV-Hammer beim ZDF Dann übernehmen Magdeburger Bill und Tom Kaulitz den TV-Kult "Wetten, dass ..?"

Seit zwei Jahren wurde keine neue "Wetten, dass ..?"-Folge mehr produziert. Nun plant das ZDF, das Format zurückzubringen. Die Moderation sollen die "Tokio Hotel"-Stars Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg übernehmen. Wann die erste Folge im Fernsehen zu sehen ist.

Von Tim Müller 20.01.2026, 09:20
Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg schafften mit ihrem Podcast und ihrer Netflix-Dokusoap den Durchbruch in der Unterhaltungsbranche. Nun sollen die "Tokio Hotel"-Stars die Moderation von "Wetten, dass ..?" im ZDF übernehmen.
Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg schafften mit ihrem Podcast und ihrer Netflix-Dokusoap den Durchbruch in der Unterhaltungsbranche. Nun sollen die "Tokio Hotel"-Stars die Moderation von "Wetten, dass ..?" im ZDF übernehmen. Foto: Imago/APress

Magdeburg/DUR. – Nach 36 Jahren verabschiedete sich Thomas Gottschalk im November 2023 als Moderator von "Wetten, dass ..?". Seitdem wurde spekuliert, wer die Moderation im ZDF übernehmen wird. Nun scheint festzustehen: Ein beliebtes Magdeburger Duo übernimmt die Moderation der Kultsendung.