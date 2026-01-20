TV-Hammer beim ZDF Dann übernehmen Magdeburger Bill und Tom Kaulitz den TV-Kult "Wetten, dass ..?"

Seit zwei Jahren wurde keine neue "Wetten, dass ..?"-Folge mehr produziert. Nun plant das ZDF, das Format zurückzubringen. Die Moderation sollen die "Tokio Hotel"-Stars Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg übernehmen. Wann die erste Folge im Fernsehen zu sehen ist.