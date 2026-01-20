Am Montag hat die Polizei auf der A9 nahe der Anschlussstelle Dessau-Ost die Geschwindigkeit von Autofahrern überprüft. Ein Autofahrer war dabei besonders schnell unterwegs.

So irre schnell war ein Raser auf der A9 bei Dessau unterwegs

Dessau-Roßlau. – Mit 193 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho ist ein Autofahrer am Montag auf der A9 nahe der Anschlussstelle Dessau-Ost geblitzt worden, teilt die Polizei mit.

Erlaubt gewesen wären auf diesem Autobahnabschnitt 120 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitung kann für den Raser teuer werden. Im Bußgeldkatalog sind dafür ein Bußgeld in Höhe von mehr als 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot vorgesehen.

Insgesamt, so die Polizei weiter, haben an diesem Tag auf der A9 4.893 Fahrzeuge die Messstelle durchfahren. 81 Verkehrsteilnehmer hätten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten.