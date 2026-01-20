Ehepaar aus Naumburgs noch immer dörflich geprägtem Stadtteil Grochlitz feiert das Fest der Eisernen Hochzeit. Wieso sich Landwirt Hans Hoffmann in Bauerntochter Helga verliebte und welchen nicht alltäglichen Reise-Tick die Eheleute hatten.

Eisern durch dick und dünn: Wie Helga und Hans aus Grochlitz nach 18 Ehejahren erstmals Urlaub machten

Eisernes Ehepaar: Die 85 Jahre alte Helga Hoffmann und ihr ein Jahr jüngerer Ehemann Hans stehen im Wohnzimmer ihres Grochlitzer Hauses.

Naumburg-Grochlitz - „Warum wollen Sie das denn alles aufschreiben“, fragt Helga Hoffmann zu Beginn des Gesprächs wiederholt. Immerhin beginnen sie und ihr Mann Hans auf unsere Entgegnung, dass das Jubiläum der Eisernen Hochzeit doch ein sehr seltenes sei, alle Nachbarn plus sonstige Weggefährten „abzurastern“, um offenkundig zum eigenen Erstaunen festzustellen: „Wahrscheinlich sind wir tatsächlich das erste Eiserne Hochzeitspaar in Grochlitz.“