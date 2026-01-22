Tom Dupke und Martin Roschig betreiben seit Neuestem in Jeber-Bergfrieden einen Bestellautomaten für Medikamente. Warum das ein Pilotprojekt ist.

Jeber-Bergfrieden/MZ. - Nachdem im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden im Dezember die letzte Arztpraxis geschlossen worden ist, gibt es jetzt eine gute Nachricht. Denn zumindest der kleine aber sehr positive Nebeneffekt der Praxis, in der es jahrelang eben auch die Möglichkeit gab, mithilfe eines Apotheken-Briefkasten seine Medikamenten-Rezepte zu bestellen, ist sozusagen wieder hergestellt. Seit Beginn des Jahres gibt es in der Hauptstraße des Doppeldorfes einen Apothekenschalter.