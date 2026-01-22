weather heiter
  4. Medikamentenversorgung in Coswig: Eine kleine Dorfapotheke - Pilotprojekt in Jeber-Bergfrieden

Tom Dupke und Martin Roschig betreiben seit Neuestem in Jeber-Bergfrieden einen Bestellautomaten für Medikamente. Warum das ein Pilotprojekt ist.

Von Andreas Hübner 22.01.2026, 17:00
Tom Dupke (l.) und Martin Roschig am Bestellterminal in Jeber-Bergfrieden
Jeber-Bergfrieden/MZ. - Nachdem im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden im Dezember die letzte Arztpraxis geschlossen worden ist, gibt es jetzt eine gute Nachricht. Denn zumindest der kleine aber sehr positive Nebeneffekt der Praxis, in der es jahrelang eben auch die Möglichkeit gab, mithilfe eines Apotheken-Briefkasten seine Medikamenten-Rezepte zu bestellen, ist sozusagen wieder hergestellt. Seit Beginn des Jahres gibt es in der Hauptstraße des Doppeldorfes einen Apothekenschalter.