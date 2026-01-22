Zeitz/MZ/ANK. - Der Zeitzer Spitzenkampfsportler und Ausnahmeathlet Jaschar Salmanow von der Kampfsportgemeinschaft Jodan Kamae ist am Montag im Bundeskanzleramt in Berlin mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste staatliche Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für sportliche Spitzenleistungen. Es wird an Sportlerinnen und Sportler sowie an Mannschaften verliehen, die sich durch außergewöhnliche Erfolge auf nationaler oder internationaler Ebene verdient gemacht haben.

Ehrung für Sportler, die häufig nicht so sehr im Rampenlicht stehen

Wie die KSG mitteilt, wurden am Montag Goldmedaillengewinner und -gewinnerinnen olympischer und nicht olympischer Disziplinen geehrt, die häufig nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Dazu gehören etwa Bowling, Ju-Jutsu, Kanu oder auch Lebensrettung (DLRG). Neu sei auch die Ehrung von Titelträgern im Bereich des Para- und Gehörlosensports gewesen.

Geehrte sind Vorbilder über den Sport hinaus

Salmanow habe die Ehrung für seinen WM-Titel, den er vor seinem World-Games-Titel erringen konnte, erhalten. „Die Feierstunde wurde musikalisch begleitet von der Blaskapelle der Bundespolizei“, heißt es. Und: Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe es sich nicht nehmen lassen, kurz bei der Feierstunde vorbeizuschauen und ein paar Worte an die Versammelten zu richten. „Er betonte auch noch einmal die Wichtigkeit des Sports für die Gesellschaft, auch mit Blick auf heimische Olympische Spiele“, heißt es. Spitzenleistungen entstünden aus Konsequenz, Haltung und Leidenschaft. „Wir verleihen das Silberne Lorbeerblatt daher nur an solche Athletinnen und Athleten, die über ihre sportliche Leistung hinaus Vorbilder sind“, sagte Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, die die Auszeichnung übergeben hat.