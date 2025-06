Zeitz/MZ. - Bei den Deutschen Ju-Jutsu Einzelmeisterschaften am Wochenende in Norderstedt konnte das Team KSG Zeitz sechs Medaillen erringen und sich wiederholt als leistungsstarker Verein zeigen.

Insgesamt gingen 270 Athletinnen in den Disziplinen Fighting, Duo und Ne-Waza dort an den Start. Das Team Ju-Jitsu Sachsen-Anhalt trat mit 23 Starterinnen und Startern an, davon 13 von der KSG Zeitz, inklusive der Kooperationsvereine

In der Duo-Disziplin konnte Sachsen-Anhalt, insbesondere durch die Athleten der KSG Zeitz, Erfolge feiern. Die Teams Kevin Zoch/Tobias Schiller, Marc Hofmann/Jonas Kehr und Jasmin Ittensohn/Kevin Zoch gingen hier an den Start. In der Männerklasse trafen die Vereinskollegen Zoch/Schiller auf Hofmann/Kehr.

In der Qualifikation setzten sich Zoch/Schiller klar an die Spitze. Hofmann/Kehr mussten sich im Halbfinale einem starken Team aus Bayern stellen und unterlagen nach einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen knapp mit nur einem Punkt, was ihnen einen 3. Platz einbrachte. Im Finale konnten Zoch/Schiller erneut ihre Klasse beweisen und sicherten sich gegen das bayerische Team den Titel des Deutschen Meisters.

In der Mixed-Klasse trat das Team Ittensohn/Zoch, eine Kooperation zwischen Philippsburg/Baden und KSG Zeitz/Sachsen-Anhalt, an. In der Qualifikation ließen sie alle anderen Teams hinter sich und standen im Finale ihren Nationalmannschaftskollegen Gast/ Richter aus Bayern gegenüber.

Nach einem intensiven Kampf reichte es am Ende nicht für den Titel und Jasmin und Kevin wurden Deutscher Vizemeister.

Zusätzlich konnten Kevin Zoch und Tobias Schiller in der Kategorie Duo Show mit ihrer mitreißenden Piratenshow das Publikum und die Wertungsrichter begeistern.

Auch hier sicherten sie sich den Titel des Deutschen Meisters. Durch diese doppelten Titelgewinne wurde das Team zudem als „bestes Duoteam“ der Meisterschaft ausgezeichnet.

Schabnam Ataii U21 wurde mit den Frauen zusammengelegt. Da traf sie auf zwei weitere BK-Athletinnen. Gegen die Hamburgerin hielt sie gut mit, musste sich aber geschlagen geben.

Gegen die U21erin aus NRW führte Shabnam und verteidigte ihren Vorsprung. Eine unsaubere Technik ihrer Gegnerin bescherte Shabnam den 50:0 Sieg.

Silber und der Titel einer deutschen Vizemeisterin war die Belohnung. Mario Steinhauer errang Silber. Insgesamt konnte das Team Ju-Jitsu Sachsen-Anhalt mit fünf Goldmedaillen den 3. Platz in der Länderwertung belegen.