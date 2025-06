Abitur am Südstadtgymnasium Top-Abitur in Halle – doch Einbürgerung bleibt versagt

Sie flieht als Kind vor dem IS im Irak, überlebt das Mittelmeer – und wird jetzt beste Abiturientin ihres Jahrgangs in Halle. Doch obwohl Sandra perfekt integriert ist, verweigert Deutschland ihr den Pass. Warum das so ist – und was sie trotzdem plant.