In Dessau-Roßlau haben Betrüger eine 84-Jährige um Schmuck im Wert von 20.000 Euro gebracht. Das Vorgehen war dieses Mal besonders dreist. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Wer hat im Kiefernweg etwas gesehen?

Betrüger in Dessau

Der Vorfall ereignete sich im Kiefernweg in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Falsche BKA-Beamte haben einer 84-jährigen Frau in Dessau am vergangenen Freitag, 20. Juni, Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen. Das Vorgehen war dreist, perfide wie brutal: Die Seniorin wurde bei der Übergabe verletzt.

Der erste Anruf der Betrüger ging am vergangenen Freitag bei der 84-Jährigen in Dessau ein

Nach Angaben der Polizei hatte am vergangenen Freitagnachmittag das Telefon der Seniorin geklingelt. Am anderen Ende war ein Mann, der sich als Beamter des Bundeskriminalamtes ausgab und erklärte, dass bewaffnete Kriminelle im Bereich Dessau ihr Unwesen treiben würden. Die Frau solle sich deshalb in ihrer Wohnung einschließen und die Tür einem „BKA-Kollegen“ nur öffnen, wenn dieser das richtige Passwort sagte. Der angebliche Kollege müsse vorbeikommen, um den Schmuck der Dame „aus Sicherheitsgründen“ zu fotografieren.

Gegen 17 Uhr sei dann der Komplize zur Anschrift der Frau gekommen, habe das Passwort genannt und sei eingelassen worden. Währenddessen telefonierte der Betrüger weiterhin mit der Mieterin und bat sie, ein Glas Wasser für den BKA-Mann vor Ort zu holen. Diesen Moment nutzte offenbar der falsche Polizist und packte den zuvor von der Frau bereitgelegten Schmuck in eine Tasche und verließ die Wohnung.

Dabei beließen es die Täter allerdings nicht. Kurze Zeit später erschien der „BKA-Mann“ erneut bei der Frau und sagte, er habe den Schmuck für das ordnungsgemäße Fotografieren zum Auto bringen müssen und brauche nun auch ihren übrigen Schmuck. Die Frau kam auch dieser Aufforderung nach und folgte dem Mann hinaus auf den Kiefernweg.

Mann reißt bei der Tat in Dessau Beutel mit Schmuck vom Handgelenk der Seniorin und verletzt diese

Dort riss der Mann ihr plötzlich den Beutel vom Handgelenk, woraufhin die Seniorin stürzte und sich verletzte. Der Betrüger rannte daraufhin zu einem grauen Auto, stieg auf der Beifahrerseite ein und fuhr davon. Als die Seniorin den falschen BKA-Mitarbeiter danach anrief, gab dieser vor, es sei „offenbar nicht die richtige Person“ bei ihr erschienen. Ihr Telefonat sei abgehört worden. Sie solle mit niemandem über den Fall sprechen, um sich nicht strafbar zu machen. Der Dessauer Polizei wurde die Tat erst am Sonntagabend bekannt.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der etwa 1,80 Meter groß, schlank, und etwa 25 Jahre alt war. Er trug kurze, schwarze Haare, eine Jeans sowie einen weißen Strickpullover mit Zopfmuster, darunter ein Hemd.

Zeugen, die im Kiefernweg am 20. Juni zwischen 16.30 bis 17.30 Uhr etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0340/ 6 00 02 91 zu melden.