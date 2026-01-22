In Oranienbaum hat sich der Mieter eines Mehrfamilienhauses durch die laute Musik seines Nachbarn gestört gefühlt. Kurzerhand nahm er sich der Sache selbst an.

Songs waren zu laut: Nachbar tritt Tür ein und wirft Musikanlage aus dem Fenster

Oranienbaum. – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wegen Ruhestörung ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in die Marienstraße in Oranienbaum (Landkreis Wittenberg) ausgerückt.

Demnach fühlte sich ein 53-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch die laute Musik seines 19-jährigen Nachbarn gestört. In den frühen Morgenstunden wollte er daher den jungen Mann zur Rede stellen, teilt die Polizei mit.

Ruhestörung in Oranienbaum: Musikanlage fliegt aus dem Fenster

Weil dieser nicht öffnete, trat der 53-Jährige die Wohnungstür des 19-Jährigen ein und warf dessen Musikanlage aus dem Fenster, so die Polizei weiter. Der junge Mann habe unterdessen auf dem Sofa geschlafen.

Der alkoholisierte 53-Jährige muss sich aufgrund seiner Selbstjustiz wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung verantworten.