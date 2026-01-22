In Oberröblingen und Edersleben im Süden Sachsen-Anhalts wurden in diesen Tagen schon die ersten Störche gesichtet. Dabei soll es jetzt nochmal so richtig kalt werden. Wird das für die Tiere gefährlich?

Die ersten Störche sind zurück in Mansfeld-Südharz - ist das nicht viel zu früh?

Der Storch von Edersleben wurde jetzt schon in der Nähe seines Nestes auf einem Hochspannungsmast gesichtet. Mitten im Winter ist das Tier aus dem Süden zurückjgekehrt.

Oberröblingen/MZ. - In Oberröblingen und Edersleben sind in den vergangenen Tagen per Handy eifrig Fotos geteilt worden. Denn: In den beiden Orten hat sich jeweils schon der erste Storch wieder eingestellt. Da geht der Blick erst mal verwundert zum Kalender: Es ist erst kurz nach Mitte Januar in einem der kältesten Winter seit Jahren und auch für die kommenden Wochen sind noch Frost und Eis angekündigt. Haben die Tiere sich durch irgendetwas fehlleiten lassen?