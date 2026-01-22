Chemie in Mitteldeutschland Wie Zeitzeugen Geschichte bewahren und neue Technologien dokumentieren
Die Chemiegeschichte Mitteldeutschlands zu bewahren und den Strukturwandel bis heute zu dokumentieren, daran arbeitet der frühere Chemiker Dieter Schnurpfeil aus Langeneichstädt seit 30 Jahren. Für dieses Engagement im Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie wurde er jetzt ausgezeichnet. Warum er noch mit 84 Jahren weitermacht.
Langeneichstädt/MZ. - Der Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie betreibt den Technikpark des Deutschen Chemiemuseums in der Rudolf-Bahro-Straße, veranstaltet monatlich öffentliche Kolloquien in der Hochschule zu Themen im Zusammenhang mit der Chemie in Mitteldeutschland und gab bisher 50 Hefte „Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands“ heraus.