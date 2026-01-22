weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Chemie in Mitteldeutschland: Wie Zeitzeugen Geschichte bewahren und neue Technologien dokumentieren

Eil
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Chemie in Mitteldeutschland Wie Zeitzeugen Geschichte bewahren und neue Technologien dokumentieren

Die Chemiegeschichte Mitteldeutschlands zu bewahren und den Strukturwandel bis heute zu dokumentieren, daran arbeitet der frühere Chemiker Dieter Schnurpfeil aus Langeneichstädt seit 30 Jahren. Für dieses Engagement im Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie wurde er jetzt ausgezeichnet. Warum er noch mit 84 Jahren weitermacht.

Von Diana Dünschel 22.01.2026, 14:00
Dieter Schnurpfeil aus Langeneichstädt wurde für seine ehrenamtliche Arbeit beim Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie ausgezeichnet.
Dieter Schnurpfeil aus Langeneichstädt wurde für seine ehrenamtliche Arbeit beim Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie ausgezeichnet. (Foto: Diana Dünschel)

Langeneichstädt/MZ. - Der Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie betreibt den Technikpark des Deutschen Chemiemuseums in der Rudolf-Bahro-Straße, veranstaltet monatlich öffentliche Kolloquien in der Hochschule zu Themen im Zusammenhang mit der Chemie in Mitteldeutschland und gab bisher 50 Hefte „Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands“ heraus.