Chemie in Mitteldeutschland Wie Zeitzeugen Geschichte bewahren und neue Technologien dokumentieren

Die Chemiegeschichte Mitteldeutschlands zu bewahren und den Strukturwandel bis heute zu dokumentieren, daran arbeitet der frühere Chemiker Dieter Schnurpfeil aus Langeneichstädt seit 30 Jahren. Für dieses Engagement im Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie wurde er jetzt ausgezeichnet. Warum er noch mit 84 Jahren weitermacht.