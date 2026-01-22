Revo hat für 140 Gesellschaften Insolvenz angemeldet. In Sachsen-Anhalt betreibt das Berliner Unternehmen Hotels in Halle, Magdeburg und Landsberg.

Sanierungsexperte Lucas Flöther aus Halle soll Teile der großen Hotel-Gruppe Revo sanieren

Das Ibis Style in Halle gehört zu der Revo-Hospitality-Gruppe aus Berlin.

Halle/MZ. - Der hallesche Insolvenzexperte Lucas Flöther soll dabei helfen, eine der größten Hotel-Gruppen Deutschlands zu sanieren. Die Revo-Hospitality-Gruppe aus Berlin hatte Ende vergangener Woche für etwa 140 ihrer Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet.