Hunderten Mietern im Südpark von Halle-Neustadt droht die Abschaltung von Heizung und Warmwasser, weil ihr Vermieter nicht bezahlt hat. Jetzt meldet sich ein anderer privater Vermieter. Welches Angebot er den Betroffenen unterbreitet.

Bangen um Fernwärme im Südpark in Halle - Anderer Vermieter aus Halle bietet Hilfe an

Blocks im Südpark: Mieter in Halle-Neustadt fürchten dieser Tage um die Versorgung mit Heizung und Warmwasser.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Im Fall der von Fernwärme-Abschaltung bedrohten Mietern der insolventen DEGAG-Gruppe im Südpark hat sich jetzt ein anderer auch in Halle ansässiger Vermieter zu Wort gemeldet. Man biete Unterstützung an, heißt es in einer am Montag von dem Unternehmen Heimstaden verbreiteten Mitteilung.