Seit Jahren gibt es Ärger im Südpark in Halle-Neustadt. Nun sorgen sich rund 600 Mieter mitten im Winter nicht nur um Heizung und Warmwasser, sondern auch um ihre Wohnungen. Aber es gibt etwas Hoffnung.

Große Unsicherheit im Südpark - Hunderte Mieter in Halle fürchten um ihre Wohnungen

Erläuterte, wie die Stadt unterstützen kann: Oberbürgermeister Alexander Vogt (rechts) sprach bei der Bürgerversammlung mit den Mietern. Auch Stadtwerke-Chef Matthias Lux stellte sich ihren Fragen.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist angenehm warm an diesem kalten Januarvormittag bei Heike und Gerhard Liebschwager in der Telemannstraße. Ihre Mietwohnung im Südpark von Halle-Neustadt haben die Eheleute vor gut 40 Jahren bezogen und manches auf eigene Kosten nach ihren Wünschen herrichten lassen. Für die beiden 77-Jährigen steht fest: Sie wollen auf keinen Fall ausziehen. Der schönen Wohnung und der guten Nachbarschaft in ihrem Aufgang wegen nicht und auch deshalb nicht, weil sie sich einen Umzug in ihrem Alter nicht mehr zutrauen.