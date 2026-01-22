weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Zuschlag für neues Heizkraftwerk in Kochstedt: Was Dessaus Stadtwerke in der Waldsiedlung planen

Klimafreundliche Fernwärme Zuschlag für neues Heizkraftwerk in Kochstedt: Was Dessaus Stadtwerke in der Waldsiedlung planen

Die Stadtwerke Dessau haben eine Förderung für eine innovative Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage erhalten. Was diese kostet. Wann Baustart ist. Was dort genau entsteht.

Von Tizian Hempel 22.01.2026, 14:00
So soll das geplante iKWK-Kraftwerk in der Waldsiedlung Dessau-Kochstedt aussehen.
So soll das geplante iKWK-Kraftwerk in der Waldsiedlung Dessau-Kochstedt aussehen. Foto: zein.architekten/stadtwerke Dessau

Kochstedt/MZ. - Für ein geplantes innovatives Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraftwerk (iKWK) hat die Fernwärmeversorgungs-GmbH (FWV), eine Tochtergesellschaft der Dessauer Stadtwerke (DVV), bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur einen Zuschlag erhalten. Das teilte die DVV in einer Pressemitteilung mit. Die iKWK-Anlage soll in der Waldsiedlung Dessau-Kochstedt im Bereich Bergstraße und Haidelausigker Weg entstehen. Das Projekt solle die Wärmeerzeugung hin zu mehr Klimaschutz weiter voranbringen, sagt Claudia Pittermann, Pressesprecherin der DVV.