Die Kaufhalle der Familie Schleenvoigt in Tilleda ist Einkaufsmöglichkeit und sozialer Treffpunkt. Doch Lebensmittel zu verkaufen, reicht nicht mehr zum Überleben des Marktes. Mit welchen Ideen man sich behauptet hat und welcher Service zum Überleben beiträgt.

Von Steffi Rohland 22.01.2026, 14:00
Nancy Schleenvoigt, Daniel Schleenvoigt und Elvira Schleenvoigt (v.li.) kümmern sich um die Versorgung der Tilledaer mit Lebensmitteln.
Nancy Schleenvoigt, Daniel Schleenvoigt und Elvira Schleenvoigt (v.li.) kümmern sich um die Versorgung der Tilledaer mit Lebensmitteln. (Foto: Steffi Rohland)

Tilleda/MZ. - Tilleda gehört zu den wenigen kleinen Orten, die noch einen eigenen Lebensmittelladen haben. Die ortsansässige Familie Schleenvoigt kümmert sich dabei um die Versorgung der derzeit 707 Einwohner des Ortes am Fuße des Kyffhäusers.