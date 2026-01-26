Der „Square Halle-sur-Saale“ ist in der Alpenstadt Grenoble eingeweiht worden. Die Verantwortlichen aus Halle erhoffen sich neue Impulse für die Beziehung zur französischen Partnerstadt.

Grenobles Bürgermeister Eric Piolle (rechts) und Halles OB Alexander Vogt weihen den neuen Platz in Grenoble ein.

Halle (Saale)/MZ. - Das Wetter hat nicht ganz mitgespielt, als vor wenigen Tagen der Platz „Halle-Sur-Saale“ in Grenoble, der französischen Partnerstadt Halles, eingeweiht wurde. Es regnete in Strömen, die Festgäste, darunter eine Delegation aus Halle, konnten sich nur unter den aufgestellten Zelten ins Trockene bringen. Aber dennoch war der Besuch aus Anlass der seit 50 Jahren bestehenden Partnerschaft ein großer Erfolg.