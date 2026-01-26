Weißenfels/MZ - Wegen des winterlichen Wetters mit Schneefall und teils überfrierender Nässe ist es auf den Straßen im Burgenlandkreis in der Nacht und am Morgen des Montags zu mehreren Unfällen gekommen. Nach einem vorläufigen Überblick ist es dabei wohl bei Blechschäden und Verkehrsbehinderungen geblieben. So war auf der Landesstraße 196 bei Zeitz ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und landete auf dem Dach. Nach Angaben der Weißenfelser Autobahnpolizei hatte ein Lkw-Fahrer gegen 2 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München nahe der Anschlussstelle Weißenfels die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit der Leitplanke kollidiert. Fahrzeugteile seien auf die Fahrbahn gefallen . Der Fahrer habe anschließend Unfallflucht begangen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ebenfalls auf der A 9 - nahe der Anschlussstelle Bad Dürrenberg - war ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelleitplanke kollidiert. Dabei sei Sachschaden entstanden. Laut Kreisverwaltung des Burgenlandkreises ist es zudem zum Ausfall mehrerer Busse im Linien- und Schülerverkehr gekommen.