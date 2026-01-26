weather schneeregen
Dessau-Roßlau
  Kurz nach Amtsantritt: Stadtverwaltung verwehrt AfD-Politiker Nutzung von Bürgermeisterbüro

Vor dem Amtsantritt von Laurens Nothdurft im Jahr 2024 haben Bürger- und Ortsbürgermeister jahrzehntelang ein repräsentatives Büro im Roßlauer Rathaus genutzt. Warum die Stadt das Zimmer dem AfD-Politiker verwehrt.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 26.01.2026, 15:50
Direkt neben dem Bürgermeisterbüro: Die Axt in der Fassade des Roßlauer Rathauses soll den Bürgermeister daran erinnern, immer auf die Bürger zu hören.
Direkt neben dem Bürgermeisterbüro: Die Axt in der Fassade des Roßlauer Rathauses soll den Bürgermeister daran erinnern, immer auf die Bürger zu hören. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Während des Polit-Frühschoppens in Roßlau zu Beginn des Monats hatte Dessau-Roßlaus ehemaliger Oberbürgermeister Klemens Koschig es einen „Skandal“ genannt und dafür viel Applaus erhalten. Es ging um das repräsentative Büro im zweiten Stock des Roßlauer Rathauses, das Roßlaus amtierender Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD) im Gegensatz zu seinen Vorgängern verwehrt bleibt.