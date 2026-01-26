Politik in Dessau-Rosslau Kurz nach Amtsantritt: Stadtverwaltung verwehrt AfD-Politiker Nutzung von Bürgermeisterbüro
Vor dem Amtsantritt von Laurens Nothdurft im Jahr 2024 haben Bürger- und Ortsbürgermeister jahrzehntelang ein repräsentatives Büro im Roßlauer Rathaus genutzt. Warum die Stadt das Zimmer dem AfD-Politiker verwehrt.
Aktualisiert: 26.01.2026, 15:50
Dessau-Roßlau/MZ. - Während des Polit-Frühschoppens in Roßlau zu Beginn des Monats hatte Dessau-Roßlaus ehemaliger Oberbürgermeister Klemens Koschig es einen „Skandal“ genannt und dafür viel Applaus erhalten. Es ging um das repräsentative Büro im zweiten Stock des Roßlauer Rathauses, das Roßlaus amtierender Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD) im Gegensatz zu seinen Vorgängern verwehrt bleibt.