Am Dienstag sind Bürger und Politiker erneut zum traditionellen Polit-Frühschoppen in Roßlau zusammengekommen. Welche Themen die Anwesenden besonders beschäftigt haben.

Deutschlandfahnen am Laternenmast: „Ich glaube, diese kleinen Flaggen sind ein Hilferuf“

Dessau-Roßlau/MZ. - Trotz Eis und Schnee haben sich etwa 40 interessierte Bürger, Engagierte und Politiker nicht davon abhalten lassen, am Dreikönigstag, 6. Januar, dem traditionellen Polit-Frühschoppen in Roßlau beizuwohnen. Die Veranstaltung fand dieses Mal erneut im Restaurant „Am Schlossgarten“ statt. Welche Themen die Anwesenden besonders beschäftigt haben.