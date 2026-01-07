weather heiter
  4. Polit-Frühschoppen in Rosslau: Deutschlandfahnen am Laternenmast: „Ich glaube, diese kleinen Flaggen sind ein Hilferuf“

Am Dienstag sind Bürger und Politiker erneut zum traditionellen Polit-Frühschoppen in Roßlau zusammengekommen. Welche Themen die Anwesenden besonders beschäftigt haben.

Von Robert Horvath 07.01.2026, 11:11
Roßlaus Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD, links) moderierte das traditionelle Polit-Frühschoppen im Restaurant „Am Schlossgarten“.
Roßlaus Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD, links) moderierte das traditionelle Polit-Frühschoppen im Restaurant „Am Schlossgarten“. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Trotz Eis und Schnee haben sich etwa 40 interessierte Bürger, Engagierte und Politiker nicht davon abhalten lassen, am Dreikönigstag, 6. Januar, dem traditionellen Polit-Frühschoppen in Roßlau beizuwohnen. Die Veranstaltung fand dieses Mal erneut im Restaurant „Am Schlossgarten“ statt. Welche Themen die Anwesenden besonders beschäftigt haben.