Die französische Partnerstadt und Halle sind seit 1976 eng verbunden. Nun wird ein Platz in Grenoble nach Halle an der Saale benannt. Eine Delegation mit Oberbürgermeister Alexander Vogt reist in die französische Alpenstadt.

Das wird der Platz "Halle-an der Saale" in Grenoble.

Halle (Saale)/MZ. - Mit einer Festwoche feiert die französische Partnerstadt Grenoble ab Mittwoch, 21. Januar, zusammen mit einer Delegation aus Halle das 50-jährige Bestehen der gegenseitigen Beziehungen. Einer der Höhepunkte wird dabei am Donnerstag, 22. Januar, die Einweihung eines Platzes sein, der nach Halle an der Saale benannt ist, der „Square de Halle-sur-Saale“ in der Nähe des Hauptbahnhofes.