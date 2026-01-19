weather sonnig
  4. Interview mit Drohndorfer Ortsbürgermeisterin: Frische Farbe fürs Dorfgemeinschaftshaus und erste Seite der Ortschronik: Das plant Drohndorf 2026

WLAN im Dorfgemeinschaftshaus, ein neuer Anstrich und Hoffnung auf die erste fertige Ortschronik: Im Jahresinterview spricht Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann über geplante Projekte, Erfolge aus 2025 und die große Bedeutung der Vereine im Drohndorf.

Von Detlef Anders 19.01.2026, 14:30
Sabine Herrmann ist Ortsbürgermeisterin in Drohndorf. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Drohndorf/MZ. - In einem Jahresinterview spricht Drohndorfs Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann über Wünsche für den Ascherslebener Ortsteil, bevorstehende Projekte und Rückschläge im Jahr 2025. Auch, welche wichtige Rolle die Vereine im Ort spielen, erklärt sie.