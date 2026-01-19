WLAN im Dorfgemeinschaftshaus, ein neuer Anstrich und Hoffnung auf die erste fertige Ortschronik: Im Jahresinterview spricht Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann über geplante Projekte, Erfolge aus 2025 und die große Bedeutung der Vereine im Drohndorf.

Frische Farbe fürs Dorfgemeinschaftshaus und erste Seite der Ortschronik: Das plant Drohndorf 2026

Drohndorf/MZ. - In einem Jahresinterview spricht Drohndorfs Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann über Wünsche für den Ascherslebener Ortsteil, bevorstehende Projekte und Rückschläge im Jahr 2025. Auch, welche wichtige Rolle die Vereine im Ort spielen, erklärt sie.