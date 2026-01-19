Bernburg/MZ/KT. - Zu gleich zwei Einsätzen sind die Retter der Feuerwehr Bernburg am Sonntag ausgerückt. Der erste Notruf kam nach Angaben von der Feuerwehr Bernburg vom Werder. Dort sollte sich eine Person in Notlage befinden. Als die Retter vor Ort ankamen, konnte sich die Person mit Hilfe des Rettungdienstes bereits aus ihrer misslichen Lage befreien. Sie steckte zuvor am Saaleufer im Treibsand an der neuen Hochwasserschutzanlage fest und konnte sich zunächst nicht befreien.

Am Abend rückten 25 Retter zur Stiftstraße zum Wohnungsbrand aus. Glücklicherweise brannte nur ein Brötchen auf einem Toaster. Die 25 ausgerückten Retter lüfteten die Wohnung und belehrten die Bewohner.