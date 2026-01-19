weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Das Innenstadt-Café „Lilly - Genusswerkstatt“ plant eine Tradition des Dessauer Kiez-Cafés weiterzuführen: die Quizabende. Warum sich Betreiber Thomas Stittrich schon auf „Lily wills wissen“ im Alten Theater freut.

Von Sophia Seifert 19.01.2026, 18:00
Das Café „Lily – Genusswerkstatt“ in der Kavalierstraße in Dessau.
Das Café „Lily – Genusswerkstatt“ in der Kavalierstraße in Dessau. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Es ist eine Tradition aus dem Dessauer Kiez-Café, die Thomas Stittrich nun auch für das „Lily“ etablieren will: die Quizabende. Seit 2019 betreibt Stittrich das Café-Bistro in der Kavalierstraße in der Dessauer Innenstadt. „Als ich noch beim Kiez-Café war, hat mir das Quiz immer sehr viel Spaß gemacht“, erinnert sich der Café-Betreiber, „Das war immer der Tag, wo es keine Plätze mehr gab.“