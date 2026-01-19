„Lily wills wissen“ am 20. Januar Neuer Quizabend des Café „Lily“ in Dessau lockt ins Alte Theater
Das Innenstadt-Café „Lilly - Genusswerkstatt“ plant eine Tradition des Dessauer Kiez-Cafés weiterzuführen: die Quizabende. Warum sich Betreiber Thomas Stittrich schon auf „Lily wills wissen“ im Alten Theater freut.
19.01.2026, 18:00
Dessau/MZ. - Es ist eine Tradition aus dem Dessauer Kiez-Café, die Thomas Stittrich nun auch für das „Lily“ etablieren will: die Quizabende. Seit 2019 betreibt Stittrich das Café-Bistro in der Kavalierstraße in der Dessauer Innenstadt. „Als ich noch beim Kiez-Café war, hat mir das Quiz immer sehr viel Spaß gemacht“, erinnert sich der Café-Betreiber, „Das war immer der Tag, wo es keine Plätze mehr gab.“