Mit der Zentrale für die Einsätze von Feuerwehren und Rettungsdiensten wurde der erste Teil des neuen Gefahrenabwehrzentrums eröffnet. Wie hoch die Kosten sind und wie es weitergeht.

Kreisleitstelle ist umgezogen: Wohin und welche Bestandteile der Komplex für Katastrophenschutz noch bekommen soll

Zahlreiche Vertreter des Kreises, Landes und der beteiligten Planungs- und Baufirmen waren am Montag bei der Eröffnung der Kreisleitstelle dabei. Fotos und Videoaufnahmen von den Räumen der Leitstelle selbst durften „aus Sicherheitsgründen“ indes nicht gemacht werden.

Wethau/MZ. - Es gibt sie noch in Deutschland: Baumaßnahmen, die sowohl den Zeit-, als auch Kostenrahmen einhalten. Das jüngste Beispiel im Burgenlandkreis ist die neue Kreisleitstelle mit sechs Arbeitsplätzen für die insgesamt 17 Mitarbeiter, die sogenannten Disponenten, die am Montag nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit und Kosten von circa 4,8 Millionen Euro in einem ehemaligen Autohaus im Gewerbegebiet zwischen Naumburg und Wethau feierlich eröffnet wurde.