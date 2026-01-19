Neue Einsatzzentrale im Burgenlandkreis Kreisleitstelle ist umgezogen: Wohin und welche Bestandteile der Komplex für Katastrophenschutz noch bekommen soll
Mit der Zentrale für die Einsätze von Feuerwehren und Rettungsdiensten wurde der erste Teil des neuen Gefahrenabwehrzentrums eröffnet. Wie hoch die Kosten sind und wie es weitergeht.
Aktualisiert: 19.01.2026, 18:16
Wethau/MZ. - Es gibt sie noch in Deutschland: Baumaßnahmen, die sowohl den Zeit-, als auch Kostenrahmen einhalten. Das jüngste Beispiel im Burgenlandkreis ist die neue Kreisleitstelle mit sechs Arbeitsplätzen für die insgesamt 17 Mitarbeiter, die sogenannten Disponenten, die am Montag nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit und Kosten von circa 4,8 Millionen Euro in einem ehemaligen Autohaus im Gewerbegebiet zwischen Naumburg und Wethau feierlich eröffnet wurde.